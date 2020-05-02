İlk kez koronavirüs ölümü açıkladılar
Geçtiğimiz günlerde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü açıklanan Orta Asya ülkesi Tacikistan’da iki ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Tacikistan Devlet Televizyonu'nun yayımladığı haberde, ülkede bugün iki kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu ifade edildi.
Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.