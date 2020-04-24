İlk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 38 bin 351 korona virüs testi yapıldı. 3 bin 122 yeni vaka tanısı konulurken, bugün ilk kez 3 bin 246 iyileşen sayısı ile yeni vaka sayısı geçildi
İlk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti.
İlk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 38 bin 351 korona virüs testi yapıldı. 3 bin 122 yeni vaka tanısı konulurken, bugün ilk kez 3 bin 246 iyileşen sayısı ile yeni vaka sayısı geçildi.