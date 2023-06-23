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Spor İlk kez isim verdi! Aziz Yıldırım gönlündeki başkan adayını açıkladı
Spor

İlk kez isim verdi! Aziz Yıldırım gönlündeki başkan adayını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 16:12:00 -
İlk kez isim verdi! Aziz Yıldırım gönlündeki başkan adayını açıkladı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Murat Ülker'i gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak işaret etti. Ancak Ülker, aday olmayacağını 'duracak yeri bilirim' diyerek açıkladı.


Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak Murat Ülker'i işaret ederken, Ülker'den başkanlık için açıklama geldi.

"DURACAK YERİ BİLİRİM"

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Az önce Murat Ülker'le konuştum, Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum, 'Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim.' dedi." ifadelerini kullandı.

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