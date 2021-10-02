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Teknoloji İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni gizli silahı
Teknoloji

İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni gizli silahı

Meteksan Savunma ve UNIDEF firmalarının iş birliğiyle yeni bir gizlenebilir silah tareti geliştirildi. Bir konteynerın içine gizlenen silah tareti, hareket halindeki düşman hedefini önce "Retinar PTR-X Radarı" aracılığıyla tespit ediyor ardından hedefi yoğun ateş altına alarak imha ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 17:19:00 - 2021-10-02 17:22:11

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Retinar PTR-X Çevre Gözetleme Radarı, UNIDEF üretimi gizlenebilir silah taretine entegre edildi.

İcra edilen testler esnasında tarette bulunan M134 Minigun Silah Sistemi, Retinar PTR-X Radarı tarafından hareket halinde tespit edilen hedefin bulunduğu koordinata dönerek atışını gerçekleştirdi.

Hem mobil hem de sabit olarak kullanılabilen gizlenebilir silah taretinin, birçok kullanım alanının olduğu belirtildi. Söz konusu taret; sınır, üs bölgesi, konvoy ve kritik tesislerin güvenliği için kullanılabilecek.

Taretin kapanabilir yapıda olması, bulunduğu araca ya da platforma balistik koruma özelliği kazandırması sebebiyle kritik öneme sahip.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterdeki birçok platforma, UNIDEF tarafından M134 Minigun entegrasyonu gerçekleştirilmiş durumda. Yine Retinar Çevre Gözetleme Radarı da Türk güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

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