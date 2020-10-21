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Medya İlk kez duyacaksınız! Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit, setteki sorunu açıkladı
Medya

İlk kez duyacaksınız! Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit, setteki sorunu açıkladı

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit, açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:43:00 - 2020-10-21 20:58:13
İlk kez duyacaksınız! Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit, setteki sorunu açıkladı

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak ekranlara gelen Kuruluş Osman reytingleri sallamaya devam ediyor.

Dizide Osman Bey karakterini oynayan Burak Özçivit ise performansıyla göz dolduruyor. Başarılı oyuncu katıldığı bir etkinlikte soruları cevapladı.

Özçivit, başarının önemini "Başarı hepimiz için o kadar önemli ki, herkes kendi için, başarılı olmak için uğraşıyor. Çünkü başarı en büyük motivasyonumuz. Hepimizi hayata bağlayan ve bir şeyler başarmamızı sağlayan… O yüzden insanın hayatta başarılı olması, aile ilişkilerinde başarılı olması, arkadaş ilişkilerinde, giydiklerinde bu insanı çok mutlu ediyor. Başarı bence çok önemli hepimiz için" ifadeleriyle anlattı.

Oğlu Karan’dan da bahseden Burak Özçivit, setten eve döndükten sonra akşamları oğlunu kendisinin uyuttuğunu söyledi.

"Set soğukları aklıma geliyor"

Kış denilince aklına ilk olarak set soğukları geldiğini anlatan Özçivit, “O donduklarımız geliyor. O yüzden tabii ki tercihim yazdan yana” ifadesini kullandı.

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