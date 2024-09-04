"İlk kablosuz iletişim mühendisleri" Teknofest’te belli olacak

Yeni nesil teknolojiler için yerli ve milli çözümler üreten ULAK Haberleşme tarafından düzenlenen yarışma, kablosuz haberleşme teknolojilerinde bilgi birikimini artırmanın yanı sıra geleceğin insan gücünü de yetiştirmeyi amaçlıyor. Yarışmada dereceye girecek ve Türkiye'nin "ilk kablosuz iletişim mühendisleri" (KİM) olarak da nitelendirilen genç mühendis adaylarını çeşitli ödüller bekliyor.

Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 400'e yakın ekip başvururken, takım sayısı çeşitli aşamalardaki elemelerle 15'e kadar düştü. Bu 15 takım, 5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek finalde jürinin karşısına çıkmaya hak kazandı.

Finalist takımlar, ULAK Haberleşme hakemleri tarafından değerlendirildikten sonra en iyi ilk 3 takım, 2-6 Ekim'de Adana’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te ödüllerini alacak.

Yarışmada birinci olacak ekibe 120 bin, ikinci ekibe 100 bin ve üçüncü ekibe 90 bin lira olmak üzere toplam 310 bin lira ödül verilecek. Bu ödüller, genç mühendislerin ve teknoloji meraklılarının inovasyonunu teşvik etmek amacıyla kazananlarla buluşacak.

Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyacak ve haberleşme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Telekomünikasyon ve savunma sanayisi ekosisteminde önemli bir oyuncu olan ULAK Haberleşme, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle dikkati çekiyor. Bu yarışmada da sektördeki uzmanlarla genç mühendisleri bir araya getirerek iletişim teknolojilerindeki yenilikleri teşvik etmek ve bilimsel gelişmeleri hızlandırmak hedefleniyor.

Yarışmada adaylar, iki nokta arasında kablosuz haberleşme gerçekleştirmek, en hızlı veriyi aktarabilmek amacıyla çözümler geliştiriyor. Lisanssız taşıyıcı frekansta en verimli haberleşme sistemini tasarlamak ve test etmek yarışmacılardan beklenen görevler arasında yer alıyor.