İlk hacı kafilesi uğurlandı Hac farizasını yerine getirmek isteyen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan uğurlandı.

Hac görevini eda etmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarının İstanbul’dan yola çıkan ilk kafilesi, İstanbul Havalimanı’ndan çiçeklerle uğurlandı. 2019 yılında kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 80 bin hacı adayını tatlı bir heyecan sardı. Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) hacı adaylarının sıkıntı yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. Büyük coşku ve duygu selinin yaşayan Hacı adayları Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin’in katıldığı törende çiçeklerle uğurlandı. İstanbul’dan yola çıkan ilk kafile bu sabah saat 03.00’da İstanbul Havalimanından hareket etti.

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