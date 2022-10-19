“İlk Evim İlk İş Yerim" tırı bugün Yozgat'ta
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ’nin “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesinin tanıtım tırının bugün ki durağı Yozgat oldu.
YENİ AKİT ANKARA
Sosyal konut projesinin detaylarını vatandaşlara yerinde anlatmak amacıyla yola çıkan "İlk Evim İlk İş Yerim" tırı bugün Yozgat’a vatandaşlara hizmet veriyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “‘İlk Evim İlk İş Yerim’ tırımız bugün Yozgat'ta. Vatandaşlarımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili öğrenmek istediklerini soracak. Sanal gözlükler ile örnek dairelerimizi görebilecekler. Haydi, tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.