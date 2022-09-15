İlk Evim İlk İş Yerim projesine CHP'den karşı atak İlk Heykelim! Saadet Partililer, ortağınızla övünebilirsiniz

Türkiye genelinde başvuru rekoru kıran İlk Evim İlk İş Yerim projesi diğer projelerde olduğu gibi CHP tarafından yine beğenilmedi.

Kılıçdaroğlu, 81 ile 250 bin konut gibi dev atılımı küçümsedi.

Peki CHP ne yapıyor? Tabii ki heykel yine heykel yine heykel…

Antalya'nın her yerine Yunan tanrıçasının çıplak heykelini dikecekler. Daha dün İzmir’de Yunan'a laf etmeyip Osmanlı'ya dil uzatanların bu Yunan hayranlığına şaşmamak lazım.

Antalya’da 59 Venüs heykeli dikime hazır

1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne özel hazırlanan ve kentin belirli noktalarına dikilecek olan 58 adet Venüs heykeli altın sarısına boyandı.

Antalya, 59. Altın Portakal Film Festivali’ne hazırlanıyor…

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin ulusal yarışmalarına 265, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’na 77 ve Antalya Film Forum’a 206 proje başvurdu.

940 bin TL tutarında ödül verilecek

Altın portakalların sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 46, Ulusal Belgesel Film Yarışması’na 52 ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na da 167 yapım başvuru yaptı.

Ulusal yarışmalarda bu yıl toplam 940 bin TL tutarında ödül verilecek.

59 Venüs heykeli dikime hazır

Festivale özgü her yıl şehrin farklı noktalarına dikilen Venüs heykellerinin ise hazırlık çalışmaları tamamlandı.

59 adet Venüs heykeli, ana akımın olduğu alanlara dikilecek.