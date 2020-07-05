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Dünya

İlk destek Elon Musk’tan! ABD’li rapçi Trump’a rakip oldu

2016'dan bu yana Donald Trump'a verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD'li rapçi Kanye West dün ABD Başkanlık yarışında aday olacağını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 09:37:00 -
İlk destek Elon Musk’tan! ABD’li rapçi Trump’a rakip oldu

2016'dan bu yana Donald Trump'a verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD'li rapçi Kanye West dün ABD Başkanlık yarışında aday olacağını duyurdu.

West'e ilk desteklerden biri Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan geldi.

ABD'li rapçi Kanye West, Twitter'dan bir mesaj paylaşarak şunları yazdı: Şimdi ABD sözünü tanrıya güverek, vizyonumuzu birleştirerek ve gelecek inşa ederek gerçekleştirmeliyiz. ABD Başkanlığı'na adaylığımı koyuyorum."

West'in kesin olarak adaylığını koyup koymadığı ya da gerekli belgeleri doldurup doldurmadığı bilinmiyor.

West'e ilk destek Tesla CEO'su Musk'tan geldi. Musk, "Bütün desteğim sana" yazdı.

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Yorumlar

345

siyahi afrikalıyı sonuna kadar abdde destekliyorum
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Mustafa

Herşeyin suyunu çıkaran Amerika başkanlık seçiminin suyunu da çıkardı. Aday kalitesi yerlerde sürünüyor.
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