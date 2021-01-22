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Dünya İlk ders İslam düşmanlığı
Dünya

İlk ders İslam düşmanlığı

Hollanda’da İslam düşmanlığı ilkokul öğrencilerine bile aşılanmaya başlandı. Dört resimden birinin diğerleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle çöpe atılması istenen ilkokul sorusunda, farklı resim olarak Arapça Allah yazısı ve cami görselleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:27:00 -
İlk ders İslam düşmanlığı

Hollanda’da dijital ders içeriği üreten Logo 3000 isimli şirketin, ilkokul öğrencileri için hazırladığı bir soruda İslamofobik görseller kullanılmasına Müslümanlar tepki gösterdi. Dört resimden birinin diğerleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle çöpe atılması istenen soruda, farklı resim olarak Arapça Allah yazısı ve cami resimleri gibi İslamofobik görsellerin kullanılması Müslümanların tepkisine neden oldu.

“Çöpe atılması gereken şıklarda Allah lafzı var”

Denk Partisi milletvekili adayı Doğukan Ergin, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Logo 3000 isimli eğitim şirketi hakkında kendilerine birçok şikayet geldiğini belirtti. Ergin, seçenekler arasında çöpe atılması gereken şıklara cami resmi, Allah lafzı gibi görsellerin yerleştirilmesiyle ilgili, “İslam düşmanlığı ve Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılık ilkokul çocuklarının zihnine işleniyor” ifadesini kullandı. Ergin, şirketin ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflar için dijital ders içeriği hizmeti sunduğunu ve pandemi sebebiyle uzaktan eğitim veren birçok kurumda bu görsellerin kullanıldığını düşündüklerini kaydetti.

Güya sistem hatasıymış

Doğukan Ergin, ülkedeki Müslümanların tepkisi ve DENK partisinin girişimiyle Logo 3000 isimli firmanın yaptığı açıklamayla özür dilediğini söyledi. Açıklamada, dijital ortamda oluşan kombinasyonlar yüzünden bahsi geçen hatanın oluştuğu ve velilerden gelen mesajlar üzerine içeriklerin hemen değiştirilerek hatanın düzeltildiği belirtildi. Şirket “sistem hatası” olarak tanımladığı olay sebebiyle Müslümanlardan özür diledi.

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