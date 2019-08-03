İlk çocuk neden daha yorucudur?

Annelik harika bir yolculuktur. Bir kadın bebeğini öğrendiği andan itibaren onun üzerine titremeye başlar. Bebek dünyaya geldiğinde ise bambaşka bir duygu yaşamaya başlar. İlk çocuğuna sahip olan ebeveynler daha hassas ve kaygılıdır. Çocuk büyütürken her yeni gün yeni bir tecrübe elde edilir. Ama ilk çocuk her zaman nazlı büyütülendir. Peki, neden?

Stajyerlik dönemi

Ebeveyn için ilk çocuk stajyerlik dönemi gibidir. Çiçeği burnunda anne ve baba kendi aile büyüklerinden elde ettikleri bilgilerle çocuklarını büyütmeye çalışır. Bebek biraz fazla ağlasa ya da her zamankinden az uyusa anne ve babalar hemen telefona sarılıp, kendi ailelerini ararlar. Çünkü onlar en deneyimli anne ve babalardır.

Aman dokunmasın!

İlk çocuk konusunda anne ve babalar söylediğimiz gibi daha hassastır. Çocuğun parkta tek başına oynamasına bile göz yumulmaz. Çocuk attığı her adımda ebeveyninin arkasında olduğunu hisseder. Bu ise zaman içinde bu çocuklarda özgüven sorununa yol açar.

İlk çocuk öğreticidir

Anne ve babaların sahip oldukları bu yeni sorumluluk onların evhamlı olmasına, stresli bir dönem yaşamalarına neden olur. Ama aynı şey ikinci çocukta tekrar etmez. Çünkü anne ve babalar ilk bebeklerinde yaşadıklarından dolayı deneyimlidir ve ikinci çocuk bu nedenle daha özgür yetişir. Kısacası staj dönemini başarıyla atlatan ebeveynler sonraki çocuklarında artık tecrübelidirler.

İlk çocukta anneler hangi hataları yaparlar?

'Ben iyi bir anne değilim'

İlk annelik deneyiminde kadınlar bu sözü sık sık tekrar eder. Çünkü bebeğinin altını değiştirmekten, ateşini düşürmeye kadar birçok konuda halen kendi ebeveynine ihtiyaç duyar. Lohusalık psikolojisiyle de bu düşünce çığ gibi büyür. Unutmayın, muhteşem anne ve baba yoktur. Buna rağmen evlatlarınız sizi karşılıksız sever. Siz evladınızla birlikte büyürken inanın onun gönlünün de sultanı olacaksınız.

Kendini bebeğine adarlar

İlk bebek söylediğimiz gibi anne için çok özeldir. Bebeğinin bakımına, onun gelişimine özen gösteren anne çoğu zaman kendini bir hayli ihmal eder.

Sosyalleşmeyi unutmak

"Aman dışarı çıkamam, çocuk hastalanır" gibi cümleleri sık sık duyuyor olabilirsiniz. Birçok anne çocuğunu da kendini de adeta eve hapseder. Bu ise hem bebek hem de anne için sağlıklı bir durum değildir. Bebeğin temiz havaya annenin ise sosyalleşmeye ihtiyacı vardır.