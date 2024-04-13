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Otomotiv İlk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67’si AB’ye
Otomotiv

İlk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67’si AB’ye

Yeniakit Publisher
2024-04-13 10:44:00 -
İlk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67’si AB’ye

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarla yüzde 66,9'u Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan otomotiv sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ülke ihracatının yüzde 14,3'ünü gerçekleştirdi.

Ülkeler bazında bakıldığında, AB ülkeleri, ocak-mart döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 66,9 payla ilk sırada yer aldı. Bu ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarlık dış satım yapıldı. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 27 artışla 1 milyar 228 milyon 919 bin dolar oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde de en çok ihracat yapılan ülke Almanya’ya 3 ayda 1 milyar 264 milyon 560 bin dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Krallık, 1 milyar 21 milyon 510 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki Fransa'ya ise 968 milyon 873 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
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