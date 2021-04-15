İlk çeyrekte 87 ülkeye 2.7 milyar $’lık binek otomobil satıldı

En çok ihracat yapılan ülke 497 milyon 796 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeyi 291 milyon 55 bin dolarla İtalya takip etti. İspanya 249 milyon 837 bin dolarla üçüncü, Almanya 240 milyon 402 bin dolarla dördüncü ve Birleşik Krallık 213 milyon 602 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Afrika öne çıktı

Fas’a yapılan ihracat, 2020’nin ilk 3 ayına göre önemli oranda arttı ve 48 milyon 957 bin dolardan 52 milyon 512 bin dolara yükseldi. Binek otomobil ihracatında öne çıkan ülkelerden Tunus’a da dış satımda yaşanan artış devam ediyor. Bu ülkeye ilk çeyrekteki ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 156 artarak 6 milyon 520 bin dolardan 16 milyon 729 bin dolara çıktı. Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ise gerçekleştirilen ihracat, yüzde 290 artışla 9 milyon 45 bin dolara ulaştı. Ayrıca 2020’nin ilk 3 ayında ihracat yapılamayan Japonya’ya bu sene aynı dönemde 5 milyon 508 bin dolarlık binek otomobil gönderildi.