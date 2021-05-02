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Ekonomi İlk çeyrekte 3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu
Ekonomi

İlk çeyrekte 3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde pandeminin etkisini devam ettirmesine rağmen toplam sermayesi 2.2 milyar liraya yaklaşan 3 bin 218 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:49:00 -
İlk çeyrekte 3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu

Yabancı yatırımcı Türkiye’yi güvenli liman olarak görüyor. Ülkeye gelen yatırımcı adedi devamlı artıyor.

Suriye faktörü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre ocak-mart döneminde kurulan şirketlerin 333’ü anonim, 2 bin 885’i limitet olup, yabancı sermaye oranı yüzde 88.14’ü buldu. Bu şirketlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında 200’ünün İran, 124’ünün Suriye, 84’ünün Ürdün, 73’ünün Libya, Almanya ve Pakistan, 72’sinin Lübnan ortaklı olduğu görüldü. Bu ülkeleri 70’le Azerbaycan, 67’yle Mısır, 65’le Irak, 51’le ABD, 42’yle Birleşik Arap Emirlikleri ve 41’le Suudi Arabistan ortaklı olanlar izledi.

Katarlı akını

Katar ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 3 aylık dönemde 816.6 milyon lirayı geçti. Hollanda ortaklı firmaların toplam sermayesi 231.9 milyon lira, İran ortaklıların 61.7 milyon lira, Ürdün ortaklıların 60 milyon lira, Suriye ortaklıların 58.7 milyon lira, Suudi Arabistan ortaklıların 52.1 milyon lira, Almanya ortaklıların 40.3 milyon lira ve Irak ortaklıların 31.9 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Gözde il İstanbul

İstanbul, 2 bin 31’le en fazla yabancı sermayeli şirketin kurulduğu iller arasında ilk sırada yer aldı. Bu ilimizi 158’le Antalya, 145’le Ankara, 118’le Mersin, 116’yla Gaziantep ve 105’le Bursa izledi. İstanbul’da devreye alınan şirketlerin toplam sermayesi 1.8 milyar liraya yaklaştı. İstanbul’un ardından sermaye büyüklüğü bakımından 107 milyon lirayla Mersin, 79 milyon lirayla Gaziantep, 52 milyon lirayla Ankara, 46,7 milyon lirayla Bursa, 41,3 milyon lirayla Antalya geldi.

Durum 2020'den iyi

Artvin, Bitlis, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Erzincan, Karabük, Kars, Sinop, Siirt ve Zonguldak’ta yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Geçen yılın ilk üç ayında ise 1.1 milyar lira sermayeye sahip 3 bin 160 yabancı ortaklı şirket kurulmuştu.

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