  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İlk cemre ne zaman düşecek?
Yaşam

İlk cemre ne zaman düşecek?

Baharın gelişini temsil eden cemre düşmesi için geri sayım başladı. İlkbahar başlangıcında hava, su ve toprağa düşen cemre ne zaman düşecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 19:05:00 -
İlk cemre ne zaman düşecek?

Cemrenin ne zaman düşeceği yaklaşan bahar ayları öncesinde merak ediliyor. Birinci cemre ne zaman düşecek? Cemre ne demek?

İlk cemre ne zaman düşecek?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre ne demek?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TUSAŞ ANKA, Türkiye tarihine geçen motorları tanıttı
Gündem

TUSAŞ ANKA, Türkiye tarihine geçen motorları tanıttı

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş, ANKA İHA için üretilen PD-170 Turbodizel İHA Motorlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Türkiye bu korkunç manzarayı konuşuyor! BAE, İran, Mısır ve Katar gibi ülkeler var… Büyü evine ani baskın
Gündem

Türkiye bu korkunç manzarayı konuşuyor! BAE, İran, Mısır ve Katar gibi ülkeler var… Büyü evine ani baskın

Ankara'da büyü ve fal çetesine yönelik şafak vakti baskınına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İnsanların dini duyguları istismar ederek..
Sisi'ye karşı yeni ittifak! İstanbul'dan ilan edecekler
Siyaset

Sisi'ye karşı yeni ittifak! İstanbul'dan ilan edecekler

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, "Mısır Ulusal Güçler Birliği" adı altında rejim karşıtı yeni bir birlik kurdu. Birliğin resmi açıkl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay