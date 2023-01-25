‘İlk benden duyun istedim’ Aydemir Akbaş kötü haberi verdi

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi. Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurdu.

Akbaş yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.”