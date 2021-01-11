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Yaşam İlk aşı ne zaman vurulacak? Erdoğan açıkladı
Yaşam

İlk aşı ne zaman vurulacak? Erdoğan açıkladı

Koronavirüs aşısının vurulmaya başlanacağı tarih belli oldu. Bir süredir aşı tedarik süreci takip edilirken vatandaşlar ilk aşının hangi gün, hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk aşının yapılacağı günü duyurdu. Peki, İlk aşı ne zaman? Aşılama ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 20:19:00 -
İlk aşı ne zaman vurulacak? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de yılın ilk kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan koronavirüs aşılama takvimine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre koronavirüs aşısının yapılacağı ilk gün belli oldu. Peki, aşı ilk ne zaman vurulacak? İşte aşının yapılacağı ilk gün...

İlk aşı ne zaman vurulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda aşılamanın ne zaman başlayacağı belli oldu.

Erdoğan açıklamasında "Perşembe veya Cuma günü aşılama çalışması başlayacak" diye konuştu.

Kim ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı için öncelikli olan grupları geçen günlerde yaptığı bir basın toplantısında açıkladı. Plana göre önümüzdeki 4-6 ay içerisinde herkesin kademeli olarak aşılanması bekleniyor.

Aşı için öncelikli gruplar şöyle:

1. Grup: Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler.

2. Grup: Toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler, 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler.

3. Grup: 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar.

4. Grup: İlk üç grubun dışında kalan tüm bireyler.

 

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