İlk Akit duyurmuştu! Fredrik Gulbrandsen, Başakşehir'e imzayı attı

Sonlarına doğru çok çekişmeli geçen Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan fakat bu fırsatı Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, RB Salzburg forması giyen Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gece saatlerinde ilk olarak gazetemiz Akit'in duyurduğu bu anlaşmaya ilişkin de kulübün resmi sitesinden de açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

Kulübümüz, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

İşte Akit'in anlaşmayı duyurduğu o haberi:

Anlaşma sağlandı! Medipol Başakşehir'in yeni golcüsü Fredrik Gulbrandsen