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İlk Akit duyurmuştu! Fredrik Gulbrandsen, Başakşehir'e imzayı attı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile anlaşarak 3 yıllık sözleşmeye imzayı attırdı.

25 Haziran 2019 Salı 15:56

Sonlarına doğru çok çekişmeli geçen Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan fakat bu fırsatı Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, RB Salzburg forması giyen Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gece saatlerinde ilk olarak gazetemiz Akit'in duyurduğu bu anlaşmaya ilişkin de kulübün resmi sitesinden de açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

Kulübümüz, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

İşte Akit'in anlaşmayı duyurduğu o haberi:

Anlaşma sağlandı! Medipol Başakşehir'in yeni golcüsü Fredrik Gulbrandsen

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:56
  1. Süper Lig
  2. Galatasaray
  3. Medipol Başakşehir
  4. Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen
  5. Akit

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