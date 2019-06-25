İlk Akit duyurmuştu! Fredrik Gulbrandsen, Başakşehir'e imzayı attı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile anlaşarak 3 yıllık sözleşmeye imzayı attırdı.25 Haziran 2019 Salı 15:56
Sonlarına doğru çok çekişmeli geçen Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan fakat bu fırsatı Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, RB Salzburg forması giyen Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Gece saatlerinde ilk olarak gazetemiz Akit'in duyurduğu bu anlaşmaya ilişkin de kulübün resmi sitesinden de açıklama yapıldı.
İşte o açıklama:
Kulübümüz, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
İşte Akit'in anlaşmayı duyurduğu o haberi:
Anlaşma sağlandı! Medipol Başakşehir'in yeni golcüsü Fredrik Gulbrandsen
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