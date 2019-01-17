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"İlk 6 hafta kaderimizi belirleyebilir"

- Akhisarspor'un orta saha oyuncularından Aykut Çeviker:"İlk 6 haftada 3 büyük takımla oynayacağız. Buradan ne kadar iyi çıkarsak rahatlamak için büyük bir adım atmış oluruz"- "Mustafa'nın yokluğu bizim için büyük bir kayıp oldu"- "Fenerbahçe'yi orada saymıyoruz"

17 Ocak 2019 Perşembe 11:11
"İlk 6 hafta kaderimizi belirleyebilir"


ANTALYA (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un orta saha oyuncularından Aykut Çeviker, ikinci yarının ilk 6 haftasının ligdeki kaderlerini belirleyebileceğini söyledi.

Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk 6 haftada şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Bizim için 17 tane final maçı olacak. Aşağıya çok yakınız, herkes dip dibe. İlk 6 haftada 3 büyük takımla oynayacağız. Buradan ne kadar iyi çıkarsak rahatlamak için büyük bir adım atmış oluruz. Bence oradan alacağımız ekstra puanlar önemli. İlk 6 hafta kaderimizi belirleyebilir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yaptığı transferlerle güçlü olan kadrosunu daha da güçlendirdiğinin altını çizen Aykut Çeviker, yarın sahalarında oynayacakları maçla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Devre arası herkes transfer yapıyor. Beşiktaş da çok ciddi transferler yaptı. Her zaman hedefi şampiyonluk olan büyük bir takım. Onlar da iyi başlamak isteyeceklerdir çünkü son dönemde epey bir düşüşe geçmişlerdi. Biz de sahamızdayız. İlk yarıda deplasmanda oynadığımız maçta ilk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda güzel bir oyun oynamıştık. Kendi taraftarımızın önüne iyi bir maç çıkarmak istiyoruz."


- "Mustafa'nın yokluğu bizim için büyük bir kayıp oldu"


Ligin ilk yarısında sakatlıkların kendilerini olumsuz etkilediğini aktaran Aykut, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarı lige istediğimiz gibi başlayamadık. Sakat ve cezalılar da bizi çok yıprattı. Mustafa'nın yokluğu bizim için büyük bir kayıp oldu. Gol bölgesinde de Seleznov'dan çok faydalanamadık. Süper Kupa ile başladık, Avrupa, lig ve kupada toplam 26 maç yaptık. Sakatlıklar ve üç günde maç oynamak bizi biraz yıprattı."


- "Fenerbahçe'yi orada saymıyoruz"


Aykut, düşme potasındaki Fenerbahçe'yi o bölgedeki rakiplerinden saymadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hepimiz hesap kitap yapıyoruz. Diğer takımlar da öyle herkes yapıyor. Fenerbahçe'yi orada saymıyoruz. Saygı duyuyoruz, büyük takım, kötü bir dönem geçiriyor ama Fenerbahçe oradan çıkacaktır. Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemem, büyük takım, yeri de orası değil. Bir an önce biz kendi işimizi yapıp, başkalarını hesaba katmadan puanımızı yükseltmemiz gerekiyor."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:11
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