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Yaşam Ilısu Barajı nerede? Ilısu Barajı özellikleri nelerdir?
Yaşam

Ilısu Barajı nerede? Ilısu Barajı özellikleri nelerdir?

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı yapılacak? Peki, Ilısu Barajı nerede açılış ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 13:37:00 -
Ilısu Barajı nerede? Ilısu Barajı özellikleri nelerdir?

Merakla beklenen Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES"in açılışı 6 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Barajın nerede olduğu, yapımına ne zaman başladığı gibi konular ise araştırılmaya başlandı. Peki, Ilısu Barajı nerede?

Ilısu Barajı nerede? Ilısu Barajı özellikleri nelerdir?

Bölgenin kalkınması, vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması için hazırlanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES" Mardin ve Şırnak sınırları içerisinde Dicle Nehri üzerinde Mardin'in Dargeçit ilçesinin 15 kilometre doğusunda yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun vadeli bölgesel kalkınma planının temel unsuru olarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen GAP'ın Dicle Nehri üzerindeki en önemli kilit projelerinden ve en büyük hidroelektrik yatırımı olan baraj, Türkiye'nin 100 yıllık vizyonu içinde yer alıyor.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzeyi bakımından dünyada birinci olan baraj, gövde hacmi bakımdan ülkede Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, göl hacmi bakımından Atatürk ve Keban Barajlarından sonra üçüncü, ürettiği enerji bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra dördüncü ve Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj ve HES olma özelliği taşıyor.

19 Temmuz 2019'da tamamlanan baraj, su tutmaya başladı. İlk türbinin devreye alınması ve ilk enerji üretimi, 19 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla katıldığı törenle gerçekleştirildi. Diğer üniteler de 2020 yılının sonuna kadar devreye alındı ve işletilmeye başlanıldı. Barajda, şimdiye kadar 3,7 milyar kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye 2,6 milyar lira katkı sunuldu.

Ülkenin refahı ve sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından önemli olan GAP kapsamında yapılan baraj, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere ülkenin kalkınmasına katkı sağladı.

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