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Dünya

İlişkiler geriliyor! ABD, Çin'e süre verdi: 72 saat içinde bunu yapın

ABD, Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğu’nu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Houston itfaiyecileri, Çin konsolosluğunda belge ve kağıt yakıldığını açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 11:27:00 -
İlişkiler geriliyor! ABD, Çin'e süre verdi: 72 saat içinde bunu yapın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin'den Teksas'ın Houston şehrindeki Başkonsolosluğu'nu 72 saat içinde kapatmasını istedi.

ABD, Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğu’nu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Çin'den gelen ilk açıklamada ABD'nin konsolosluk talebinin tek taraflı provokasyon olduğu ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin’in bu kararı şiddetle kınadığını ve talebin iptal edilmesini istediğini açıkladı.

"Konsoloslukta belge ve kağıtlar yakıldı"

Houston itfaiyecileri, Çin konsolosluğunda belge ve kağıt yakıldığını açıklamıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde belge ve kağıtların yakıldığı iddia edildi.

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