İlim Yayma Cemiyeti’nden ‘Gazze’ye Nefes Ol’ çağrısı

Dursun Suna Niğde

Vicdanlara ses, nefes olan İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şube Başkanlığı, Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekmek amacıyla “Gazze’ye Nefes Ol” temalı fotoğraf sergisi düzenledi. Etkinlikte, Gazze’deki sivillere destek çağrısı yapılarak yardım kampanyasına katkı sağlanması istendi. Burada konuşan İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şube Başkanı Mehmet Özdemir, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Filistin halkının ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Hepimizin vicdani sorumluluğu

Özdemir, “Tek suçları Müslüman olmak ve Gazze’de yaşamak olan kardeşlerimize destek vermek hepimizin vicdani sorumluluğudur. Evini, ailesini ve sevdiklerini kaybetmesine rağmen direnişinden vazgeçmeyen Filistin halkı, çok zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor” dedi. Gazze’de yaşanan olayların uluslararası kamuoyunun gözleri önünde devam ettiğini belirten Özdemir, maddi ve manevi desteğin önemine vurgu yaparak boykot çağrısını yineledi. İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi tarafından başlatılan “Gazze’ye Nefes Ol” kampanyası kapsamında toplanacak yardımların, Gazze’de kurulan aşevinde kullanılmak üzere bölgeye ulaştırılacağı bildirildi. Yardımda bulunmak isteyenlerin, İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şubesi adına açılan Kuveyt Türk hesabına bağış yapabilecekleri ifade edildi.

Savaşın Canlı Tanıkları

7 Ekim 2023’den bugüne kadar büyük bir soykırıma maruz kalan mazlum Gazze’de dünyanın gözleri önünde 2 milyona yakın insanı evlerinden göç etmek zorunda bırakılırken, 70 bini aşkın insan hayatını kaybetti, 200 bin kişi de yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir meydanına kurulan “Gazze’ye Nefes Ol” temalı fotoğraf sergisinde, Gazze’de yaşanan insani dramı yansıtan kareler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte ayrıca araştırmacı-yazarlar Sedat Çağlar ile Abdallah Abukalloub’un, 87 Gazzeli ile yapılan görüşmelere dayanarak hazırladığı “Savaşın Canlı Tanıkları: Gazze” adlı eser de tanıtılarak toplumun vicdanına seslenildi.