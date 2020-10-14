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Aktüel İlhan Şeşen ve Vedat Sakman "Akustik Hikayeler" konserinde sahne aldı
Aktüel

İlhan Şeşen ve Vedat Sakman "Akustik Hikayeler" konserinde sahne aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:37:53 -
İlhan Şeşen ve Vedat Sakman "Akustik Hikayeler" konserinde sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Türk müziğinin usta isimleri Vedat Sakman ve İlhan Şeşen, uzun yıllara dayanan dostluğun neticesi olarak 2013 yılında sahne projesi olarak doğan "Akustik Hikayeler" konserinde sahne aldı.

İkilinin özel hayatlarında yaşadıkları samimiyeti sahneye de yansıttıkları gösteri Kadıköy'deki "Baba Sahne"de gerçekleşti.

Sakman ve Şeşen, klasikleşmiş şarkılarından oluşan repertuarı ile geçmişe keyifli bir yolculuk vadeden konserde, "Rüzgar", "Evlilik", "Ankara'da Aşık Olmak", "Sen Benim Şarkılarımsın" gibi sevilen eserleri seslendirdi.

Eylül ayında "Akustik Hikayeler" projesinin albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan ikili, albüm sonrası ilk İstanbul konserini verdi.



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