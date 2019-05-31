0553 313 94 23

İlhan Palut: "Mücadeleye devam edeceğiz"

Spor Toto 1.

31 Mayıs 2019 Cuma 02:10
İlhan Palut: "Mücadeleye devam edeceğiz"

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucu Gazişehir Gaziantep’e 5-3 yenilerek Süper Lig şansını kaybeden Hatayspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, "Bir süre üzüleceğiz. Sonra mücadeleye devam edeceğiz" dedi.


Spor Toto 1. Lig play-off finalinde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta Gazişehir Gaziantep’e penaltı vuruşları sonucu 5-3 yenilerek Süper Lig’e çıkma şansını yitiren Hatayspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduklarını ifade eden Palut, "Sonuna kadar ilk 2’yi kovaladık. Play-off’tan şampiyon olmayı çok istedik. Bugün bu isteğimizi sonuna kadar ortaya koyduk. Maalesef başaramadık. Gazişehir Gaziantep’i kutluyorum. Çok üzgünüz. Şehrimiz için de çok üzgünüm. Onlara Süper Lig’i hediye etmek istiyorduk. Ancak kısmet değilmiş. Bir süre üzüleceğiz. Sonra mücadeleye devam edeceğiz. Futbolcularla gurur duyuyorum. Tahmin edilemeyenleri başardılar" diye konuştu.



Hatayspor ile olan sözleşmesi hakkında gelen bir soruyu ise Palut, şöyle cevapladı:


"Sözleşmem bitiyor. Hatay bizim şehrimiz. Şu an o kadar üzgünüm ki kendi durumumu düşünecek pozisyonum yok. Biraz dinlenelim. Sonra herkes için hayırlısı olsun."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 02:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir araya geldiler
    1. Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir..
    2. Süzek deresi şelalesi açıldı
    3. Saltukova halkı caddede iftarını açtı
    4. "New York'ta bu yaz, her yer..
    5. Kerkük'teki saldırıları DEAŞ..
    6. Çalındı zannettiği otomobili sulama..
    7. 155 yıllık gelenekle sigaraya karşı..
    8. Başkent’te silahlı kavgada anne ve..
    9. Suudi Arabistan'da olağanüstü Arap..
    10. (Özel haber) Mehmet Altıparmak:..
    11. (Özel Haber) Oğulcan Çağlayan: "Umarım..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    13. Süper Lig'e çıkan Gazişehir..
    14. Katar'da yeni medya kenti kuruluyor
    15. Anadolu Gençlik Derneği, Suudi..
    16. İlhan Palut: "Mücadeleye devam..
    17. Mehmet Altıparmak: "Şampiyon olduğumuz..
    18. Beştepe Millet Camisi'nde Kadir..
    19. Maçın ardından
    20. Maç öncesi sevinç gösterileri yerini..
    21. Hafızlar mukabele okuyor
    22. Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
    23. Maçın ardından
    24. Süper Lig'e yükselen son takım..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e..
    26. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na..
    27. Milli maçın ardından
    28. Kerkük patlamaları bilançosu:4 ölü..
    29. Milli maçın ardından
    30. Bodrum’da 4.2 şiddetinde deprem
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'