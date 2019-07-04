İlhan Palut: "Bobo ile bir görüşme yaptık"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takıma sadece 5 transfer yapacaklarını, geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da forma giyen Bobo ile temaslarının olduğunu söyledi.

Hatayspor, 2019-2020 sezonun hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri’nde sürdürüyor. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut 8 Temmuz itibari ile Erzurum’da kampa gireceklerini ifade etti. Palut şu an için toplamda 5 transfer yapacaklarını belirterek, Bobo ile ilgilendiklerini açıkladı.

Palut, transferleri en kısa sürede tamamlayarak takım haline geleceklerini belirterek, “1 Temmuz itibari ile kendi tesislerimizde 2019-2020 sezonunun çalışmalarına başladık. Genç oyuncularla destekli bir kadroyla. Asker oyuncularımız ayın 3’ünde kampa katıldılar. Ayın 8’i itibari ile sabah uçağı ile Erzurum’a hareket edeceğiz. Orada da ilk etap kampımızı ayın 19’una kadar sürdüreceğiz. 20 ve 21 Temmuz’da izin vereceğiz, 22’sinde yeniden başlayıp 5 Ağustos’da Erzurum kampını da tamamlayacağız. Biraz eksiklerimiz var. Gün gün, hafta hafta transferlerimizi tamamlayıp, tam takım halinde geleceğiz” dedi.

"5 transfer yapacağız"

Takımdan ayrılan Murat Paluli ve Diallo’nun yerine transfer yapacaklarını söyleyen Palut,“Bilindiği gibi Murat Paluli ve Diallo aramızdan ayrıldı. Genel manada düzenli oynayan oyunculardı. Biz normalde 3 transfer talep etmiştik yönetimden, eğer kadromuz korunur ise. Tabi ki bu iki oyuncunun ayrılması ile beraber yapacağımız 3 transfer, oldu 5 transfer. 1 tane sağ bek, 2 orta saha, 1 forvet, 1 tane de kanat oyuncusu alıp transferi 5 oyuncu ile tamamlamaya çalışacağız. Bu tabi ki biraz Mirkan Aydın ve Caner Hüseyin Bağ’ın da durumuna bağlı. Eğer Mirkan ve Caner ile yeniden sözleşme imzalarsak ki, takımda kalmalarını istiyoruz. Geçen seneki çekirdek kadromuzu mümkün olduğunca korumak istiyoruz. Gerçekten bu lig için iyi oyuncular istiyoruz. Sadece 5 transfer yapacağız. Bu transferlerin de takımımızı, daha yukarı götürecek isimler olmasını istiyoruz. Onun için transferleri çok da kolay oyuncular değil bunlar. Ama biz isimlerimizi verdik. Yönetim kurulumuz da bu isimleri takımımıza kazandırma adına çalışmalarını sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Bobo ile görüşmemiz oldu’

Hatayspor Teknik Direktörü, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Alanyaspor’da oynayan Bobo ile görüştüklerini ancak henüz bitmiş bir transfer olmadığını belirterek, “Bobo ile bir görüşme yaptık. Bobo ligin ikinci yarısı itibari ile boş geçirmiş, tek handikabı o. Biraz maç ritmi bozukluğu, belki bir idman eksikliği olabilir. Bütün bunları kenara bıraktığımız zaman Bobo’nun mali şartları, Hatayspor’un verebileceği ile örtüşebilir veya örtüşmeyebilir. Olgunlaşmış, gelişmiş, bitmeye yakın bir transfer değil. Sadece bir tanışma, kendi durumunu sorma anlamında yapılan bir ön görüşmeden ibaret” diye konuştu.

Palut takımların her sene üzerine koymak istediğini, kendilerinin de geçen sene final oynamış bir takım olarak bu sene içinde Süper Lig’e çıkma hedefi koyabileceklerini sözlerine ekledi.

Hatayspor futbolcularından Mesut Çaytemel ise yeni sezonun futbol camiasına hayırlı olmasını dileyerek “Geçen seneyi play-off finalinde Süper Lig’i kaçırarak maalesef bitirdik. Bu sene en baştan beri hedefi sıkı tutup, inşallah geçen sene kaçırdığımız Süper Lig’i bu sene camia olarak yakalamak istiyoruz” açıklamasında bulundu.