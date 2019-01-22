0553 313 94 23

İlhan Cavcav kabri başında anıldı

- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav:"Ona en büyük armağanı Gençlerbirliği'ni bu sezon sonunda Süper Lig'e çıkararak vermek istiyoruz"

22 Ocak 2019 Salı 14:23
İlhan Cavcav kabri başında anıldı


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine, Cavcav ailesi, Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı futbolcular, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı.

Okunan duaların ardından açıklamada bulunan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, babasının vefatının 2. yıl dönümünde anmaya katılanlara teşekkür etti.

"Büyük, duayen başkanımızı, babamızı, her şeyimizi kaybettik." diyen Murat Cavcav, "Burada bulunan kabri başında dua eden, anmaya gelen tüm taraftarlara, oyuncularımıza, babamı seven dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Acımızı paylaştılar. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


- "Boynumuzun borcu olsun"


En büyük hedeflerinin yeniden Spor Toto Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Murat Cavcav, "Ona en büyük armağanı Gençlerbirliği'ni bu sezon sonunda Süper Lig'e çıkararak vermek istiyoruz. En büyük hedefimiz, arzumuz bu. Bunu da yapmak boynumuzun borcu olsun. Rahat yatsın, huzurlu uyusun. Camia olarak bu yola başımızı koyduk. Hiç merak etmesin, Gençlerbirliği inşallah layık olduğu yere gelecektir." diye konuştu.

Törenin ardından Cavcav ailesi ve anmaya katılanlar, mezarlığa çiçek koydu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:23
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav
  4. İlhan Cavcav
  5. Murat Cavcav
  6. Spor Toto 1. Lig
  7. SÜPERLİG
  8. vefatının ikinci yılı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahalleli tedirgin! Çuvallara koyup dereye atıyorlar
    1. Mahalleli tedirgin! Çuvallara koyup..
    2. Fazıl Say'dan çok konuşulacak Erdoğan..
    3. İsrail Gazze'nin yüzde 15'ini "tampon..
    4. Bir ilçe küçük kıza ağladı! Doktoru..
    5. Eskişehir'de FETÖ operasyonu
    6. ANALİZ- Finans piyasalarında algoritma..
    7. Annesini öldüren sanığa..
    8. İş gücünü yeni yeteneklerle donatmanın..
    9. PFDK'den Diagne'ye 4, Eljif'e 2 maç ceza
    10. "1 Şubat'tan itibaren bütün..
    11. Lübnan'da "2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi"
    12. Türkiye 2018'de Özbekistan'ın dördüncü..
    13. Özhaseki açık açık uyardı: Bazı..
    14. MHP'nin Belediye Başkan adayı vefat etti
    15. Mısır'da devrim gençliğinin hayal..
    16. Filistinli mahkumlar İsrail’in..
    17. Kılıçdaroğlu için para toplayan CHP,..
    18. PFDK açıkladı! Tükürüğe 4 maç ceza
    19. DÜZELTME
    20. PFDK rakibine tüküren Diagne'ye acımadı!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık