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Dünya İlham Aliyev'den kritik teklif: Anlaşma için hazırlık yapılmalı
Dünya

İlham Aliyev'den kritik teklif: Anlaşma için hazırlık yapılmalı

Dağlık Karabağ sorunun çözüldüğünü ve Ermenistan'ın artık bunu kabul etmesi gerektiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 12:01:00 -
İlham Aliyev'den kritik teklif: Anlaşma için hazırlık yapılmalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla ordunun komuta kademesi ve üst düzey subaylarla bir araya geldi.

Askerleri, Azerbaycan ordusunun kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlayan Aliyev, konuşmasında, Karabağ savaşına giden süreçten, 30 yıllık işgale son verilerek toprakların özgürlüğüne kavuşturulmasından bahsetti.

Aliyev, Azerbaycan ordusunu güçlendirmeye devam edeceklerini bildirerek, Ermenistan'ın ise düşmanca politikalarından vazgeçmezse, sadece askeri gücünü, yıkılan ve yok edilen ordusunu değil, ekonomik faaliyetlerini de geri kazanamayacağını kaydetti.

Ermenistan'ın kalkınmasının tek yolunun komşularıyla normal ilişkiler kurmak ve toprak iddialarından vazgeçmekten geçtiğinin vurgulayan Aliyev;

"Dağlık Karabağ kelimesini hiç kullanmamalılar. Dağlık Karabağ diye bir idari birim olmadığı için Dağlık Karabağ sorunu diye bir kavram da yoktur. Bunu defalarca söyledim ve tekrar söylemek istiyorum ki Dağlık Karabağ sorunu çözülmüştür. Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır."

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