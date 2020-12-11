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Gündem İlham Aliyev onayladı! Azerbaycan'da 'savaş hali' sona erdi
Gündem

İlham Aliyev onayladı! Azerbaycan'da 'savaş hali' sona erdi

Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için harekete geçen Azerbaycan'da Milli Meclisi tarafından "savaş hali" kararı alınmıştı. Azerbaycan'ın şanlı zaferi ile sonuçlanan harekat sonrası "savaş hali"nin feshedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:34:00 -
İlham Aliyev onayladı! Azerbaycan'da 'savaş hali' sona erdi

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ'daki savaş nedeniyle ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde uygulanan "savaş hali"nin feshedilmesi edilmesi kararı aldı.

Milli Meclis bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "savaş halinin feshedilmesi" yönündeki kararını onayladı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlattığı 27 Eylül'de, ülkede "savaş hali" ilan edilmişti.

"Savaş hali" devam ettiği sürede Azerbaycan vatandaşlarının ve ülkedeki yabancıların anayasal hak ve özgürlükleri ile mülkiyet hakları kısmen ve geçici olarak kısıtlanmış, bazı bölgelerde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

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