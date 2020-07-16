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Dünya

İlham Aliyev o bakanı görevden aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı. Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli şekilde faaliyet gösteremediğini belirtmişti.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:33:00 - 2020-07-16 16:09:26
İlham Aliyev o bakanı görevden aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı. Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayan Aliyev, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti.

Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli şekilde faaliyet gösteremediğini belirtmişti.

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Yorumlar

abdrhman

pek güvenilebilir tipi yok
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Karslı

o gece 12/7/2020 herkes sabaha kadar parlamentoda iken ve dahi Sayın Aliyev kendisine ulaşamıyor veya ulaşamamışsa, neyleyim böyle Dışişler Bakanını,, savunması ise "ben evden çalışıyorum"
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