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Gündem İlham Aliyev masaya yumruğunu vurdu: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz
Gündem

İlham Aliyev masaya yumruğunu vurdu: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz

Uluslararası toplumun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaptıklarını görmezden geldiğini söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Uluslararası toplum, aptal bir diktatörü durduramazsa Azerbaycan durduracak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:55:00 -
İlham Aliyev masaya yumruğunu vurdu: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaptıklarının uluslararası toplum tarafından görmezden gelindiğini belirterek, "Uluslararası toplum, aptal bir diktatörü durduramazsa Azerbaycan durduracak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkede görevine başlayan Pakistan'ın Bakü Büyükelçisi Bilal Haye'yi kabulünde Ermenistan'ın saldırılarına ve Pakistan'ın Bakü'ye olan desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Pakistan'a minnettarız"

Keşmir meselesinde Hindistan'a karşı Pakistan'ı her zaman desteklediklerini belirten Aliyev, Pakistan'ın Ermenistan'ı ülke olarak tanımadığını da anımsatarak, "Bu karşılıklı destek, iş birliğimizin kardeşlik doğasını yansıtıyor. Pakistan'a ülkemizin toprak bütünlüğü konusundaki kararlı tutumundan dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.

10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti

Açıklamalarının devamında Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara yer veren Aliyev, 27 Eylül'de başlayan ve halen devam eden söz konusu saldırılarda 10 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

"Kendi topraklarımızda savaşıyoruz"

Ermenistan'ın saldırıları sonrası haklı olarak karşılık veren Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da operasyonlarına başarılı şekilde devam ettiğini vurgulayan Aliyev, kendi topraklarında savaştıklarında savaştıklarını belirterek, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Uluslararası toplum, ülkemizin toprak bütünlüğünü tanıyor." ifadelerini kullandı.

"Aptal bir diktatörü Azerbaycan durduracak"

Açıklamalarına Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgedeki barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirterek devam eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası kuruluşların Paşinyan rejiminin yaptıklarını görmezden geldiğini belirtti. Diktatörlüğün Ermenistan'da resmi siyaset haline geldiğini de ifade eden Aliyev, "Uluslararası toplum, aptal bir diktatörü durduramazsa Azerbaycan durduracak. Azerbaycan, ona yerini gösterecek ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis edecek." dedi.

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