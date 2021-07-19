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Dünya İlham Aliyev duyurdu: Sona erdi
Dünya

İlham Aliyev duyurdu: Sona erdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklamada bulundu. Aliyev, bölgede ihtilafın artık sona erdiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 12:02:00 -
İlham Aliyev duyurdu: Sona erdi

Bakü'de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uzun süredşr devam eden ihtilafın tamamen son bulduğunu söyledi.

Aliyev, "Azerbaycan BM Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirdi . Çatışma bitti, şimdi barışı düşünmenin zamanı geldi" diye konuştu.

Eylül 2020'nin sonunda, Dağlık Karabağ'da uzun süredir devam eden çatışmaların şiddeti artmış tam bir savaş haline girilmişti. Azerbaycan 44 günün ardından işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ın elinden kurtarmıştı.

10 Kasım'da üçlü anlaşma ile ateşkes yapıldı. Moskova'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan ateşi tamamen kesmeyi ve mahkumları ve ölülerin cesetlerini değiştirmeyi kabul etti. Erivan, Kelbecer, Laçin ve Ağdam ilçelerini de Bakü'ye devretti.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi 1 Ocak 2021'de faaliyetlerine başlamıştı.

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