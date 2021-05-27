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Gündem İlham Aliyev: Bu konuda Türkiye'nin desteğini istiyoruz
Gündem

İlham Aliyev: Bu konuda Türkiye'nin desteğini istiyoruz

Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki eğitimle ilgili işlerin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugün Azerbaycan büyük imar çalışmalarının eşiğinde ve yeni eğitimli personelin yetiştirilmesi hem kurtarılan topraklarda hem de ülke genelinde çok önemli. Bu nedenle kurtarılmış topraklarda o bölgelerin potansiyeline göre meslek okulları kurulmalıdır. Bu konuda Türkiye'nin desteğini umuyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:14:00 -
İlham Aliyev: Bu konuda Türkiye'nin desteğini istiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti.

İkili ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu vurgulayan Aliyev, iki ülkenin iş birliği yapmadığı herhangi bir alanın bulunmadığını kaydetti.

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın tüm alanlarda karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde iki kardeş ülke olarak iş birliği yaptığı belirtti. Eğitim alanının da iş birliğinin önemli bir kısmını oluşturduğunu bildiren Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Genç neslin yetiştirilmesi ve birbirlerine bağlı olmaları için eğitim alanında önemli adımlar atılmalıdır ve atılıyor. Ülkemizde yeni dönem başladı. Karabağ savaşı sonrasında imar dönemi başladı. Size, işgalden kurtarılan topraklarda Ermenistan'ın gerçekleştirdiği yıkımın anlatıldığı kitabı takdim edeceğim. Topraklarımızın nasıl bir yıkıma maruz kaldığını göreceksiniz. Şimdi o şehirlerin planları hazırlanıyor. Planlarda okulların inşası da yer alıyor. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Türkiye'den hediye olarak önerilen okulun temelinin atılması öngörülüyor."

Aliyev, eğitim alanında ciddi reformlar gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek "Türkiye'nin tecrübesi bizim için çok önemlidir. Eğitimin kalitesinin artırılması, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan gençlerinin birbirlerine daha sıkı bağlanması için öneriler de müzakere edilmelidir. Biz güçlü bir müttefiklik oluşturduk ve gelecek nesiller de bu müttefiklik ve kardeşliğe uygun adımlar atmalılar. Şimdiden birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olmalılar. Bu amaçla gençlik forumları, eğitim programları gibi çeşitli etkinlikler yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki eğitimle ilgili işlerin devam etmesinden memnuniyet duyduğunun altını çizen Aliyev, "Buna çok büyük ihtiyaç var. Bugün Azerbaycan büyük imar çalışmalarının eşiğinde ve yeni eğitimli personelin yetiştirilmesi hem kurtarılan topraklarda hem de ülke genelinde çok önemli. Bu nedenle kurtarılmış topraklarda o bölgelerin potansiyeline göre meslek okulları kurulmalıdır. Bu konuda Türkiye'nin desteğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, ders kitaplarında Karabağ savaşıyla ilgili bilgilerin yer almasına ilişkin talimat verdiğini kaydederek Türkiye'deki tarih kitaplarında da bu konunun yer almasını arzu ettiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karabağ zaferi dolayısıyla Aliyev'i kutladı, Türk halkının bu zafer dolayısıyla Azerbaycan halkı kadar sevinç yaşadığını vurguladı.

Selçuk, "Eğitimin geliştirilmesi, geleceğe dönük programlar konusunda mevkidaşımla ne gerekiyorsa ziyadesiyle yaparız. Hiç endişeniz olmasın. Sizin emirleriniz bizim için yeterlidir. Bu çerçevede mesleki eğitimle ilgili yaptığımız protokol şu anda hayata geçiyor. Bugün de onun temaslarını sürdüreceğiz. Süreçlerin hızlanması için ne gerekiyorsa birlikte yapıyoruz. Özellikle FETÖ meselesinde sizin gösterdiğiniz dirayet, sizin verdiğiniz destek bizim açımızdan çok çok mühimdir." ifadesini kullandı.

 

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