İlginç gerçek! Bir karga öldüğünde bakın neler oluyor

Bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı.

Popular Science'in haberine göre; ''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü görünce yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölen kuşun etrafında toplanıyor.

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini ikaz etmek için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölen kuşun etrafında toplandığını tespit etti.

Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm veriyor. Ardından dallara konup bağırmaya başlıyorlar.

Anekdotal raporlarda, kargaların bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor.

Ardından susup yas tutarmışçasına ölü kuşa bakıyorlar.

Bu hareketin, kargaların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka amacı olan bir davranış mı, anlamak güç.

Kargalar, en büyük düşmanları olan orman baykuşlarını gördüğünde de türdeşlerini ikaz ediyor. Çağrıyı duyup bir araya toplanan kargalar, ortak düşmanlarının üzerine çullanıyor.

Zürafa ve fil gibi bazı hayvanların ölen akraba üyelerinin cesedi çevresinde dolaştıklarını keşfeden bilim adamları, hayvanların da tıpkı insanlar gibi ölüm kavramına yabancı olmadıklarını ve hatta ''Yas'' tuttuklarını öne sürüyor.

Araştırmacı Mark Schwaıger ise kargaların zekasıyla ilgili, "Kargalar, eğitmeyi en çok sevdiğim kuşlar çünkü çok zekiler. Hatta sizden bile zeki olabilirler. Kuşlarımdan biri, başımı çevirdiğim anda belimdeki köpek mamasıyla dolu yem torbamı alıp kaçmayı öğrendi." ifadelerini kullanıyor.