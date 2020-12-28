Ilgın Şeker Fabrikası 38'inci yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Ilgın Şeker Fabrikası'nda 38 yıl önce başlayan pancarın şekere dönüşüm yolculuğu aralıksız devam ediyor.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 20'nci şeker fabrikası olan Ilgın Şeker Fabrikası'nın temeli, Necmettin Erbakan tarafından 10 Ekim 1976'da atıldı.

Günde 6 bin ton pancar işleme kapasitesiyle kurulan fabrika, 28 Aralık 1982’de işletmeye açıldı. İlk kampanya döneminde 138 köyde, 15 bin 544 çiftçi ile 155 bin 626 dekarda 621 bin 751 ton pancar yetiştiren fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Ilgın Şeker Fabrikası, 38 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998 yılında gerçekleştirdi. Fabrika, bu dönemde 1 milyon 490 bin 326 ton şeker pancarı işleyerek 175 bin 160 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 1998'de ulaşılmış oldu.

Fabrikaya bağlı ekim alanlarında dekar başına en yüksek verim 2019 yılında gerçekleşti. 2019 yılında dekar başına 7 tondan fazla pancar elde edildi. Böylece 2019, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 9,2 toprak, yüzde 0,3 difüzyon ve yüzde sıfır çamur kaybının gerçekleştiği 2008-2009 üretim dönemi, kaybın en az olduğu dönem olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bu dönemde fabrika, 1 milyon 12 bin 900 ton pancarı işleyerek 156 bin ton şeker elde etti.

15 Eylül'de yeni üretim dönemine start veren Ilgın Şeker Fabrikası, 2020-2021 üretim döneminde 1 milyon 73 bin ton şeker pancarını işleyerek 140 bin ton şeker, 48 bin ton melas ve 430 bin küspe elde edecek.







