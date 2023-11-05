İletişim hatlarının kesildiği Gazze'de yoğun bombardıman!
İletişim araçlarının kesildiği Gazze'de siyonistler bu gece yoğun bombardımana başladı.
Gazze`deki Filistin hükümeti, Gazze Şeridi`ndeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını duyurdu.
İletişim kesildi
Öte yandan, saldırılar şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri kesildi.
Filistinli güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Endonezya Hastanesinin çevresindeki Şeyh Zayid Konutlarını da hedef aldı. Saldırılarda Şeyh Zayid Konutlarındaki iki daire tamamen yıkılırken, ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi alınamadı.
Filistin Sağlık Bakanı Miya Keyle, İsrail`in abluka altındaki Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarına ilişkin uluslararası topluma "İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi?" çağrısında bulundu.