Kültür - Sanat İletişim Başkanlığının 'Ayın Tarihi' dergisinin yeni sayısı yayımlandı
Kültür - Sanat

İletişim Başkanlığının 'Ayın Tarihi' dergisinin yeni sayısı yayımlandı

AA
AA Giriş Tarihi:
İletişim Başkanlığının 'Ayın Tarihi' dergisinin yeni sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2025 Aralık sayısı yayımlandı. Derginin "Ayın Dosyası" bölümünde, "2025 Aile Yılı" kapsamında, ilgili tüm kamu kurumları tarafından 81 ilde yürütülen faaliyetler, sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ile aile kurumunun korunması ve güçlenmesine yönelik önemli çalışmalar ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, derginin başyazısını İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran kaleme aldı.

Duran, başyazısında, "Güçlü Aile Güçlü Toplum Vizyonu: Aile Yılı'ndan Aile ve Nüfus On Yılı'na" başlığı altında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı", 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesi ile aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine dair ortaya konan vizyonu vurguladı.

Başyazıda, toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konulan politikalar ve hayata geçirilen uygulamalar değerlendirildi.

Derginin "Ayın Dosyası" bölümünde, ilgili tüm kamu kurumları tarafından "2025 Aile Yılı" kapsamında, "toplumsal seferberlik ruhuyla" 81 ilde yürütülen faaliyetler, sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ile aile kurumunun korunması ve güçlenmesine yönelik önde gelen çalışmalara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmelerin kronolojik anlatıyla sunulduğu derginin "Türkiye" bölümünde, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Sahiplerine Takdim Edildi" başlığına yer ayrıldı.

Derginin "Spor/Röportaj" kısmında milli sporcu Şahika Ercümen ile "Derinlerdeki Milli Gururumuz Şahika Ercümen" başlıklı röportaja yer verildi. "Vefa/Hatıra" kısmında ise Türk matematikçi Cahit Arf anıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisinin yer aldığı "Diplomasi" bölümünde, "Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde" gözler önüne serildi.

TAŞ TEPELER PROJESİ ANLATILDI

"Dünya" başlığı altında, dünya gündemindeki önemli gelişmeler ve uluslararası basında Türkiye ile ilgili yayımlanan haberler ele alındı, "Düzenin Yönetiminden Düzensizliğin İdaresine: ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi" analizi yer aldı.

Derginin "Kültür ve Sanat" bölümünde, "Anadolu'nun Zengin Tarihi Mirası Taş Tepeler ile Gün Yüzüne Çıkarılıyor" başlığıyla Taş Tepeler Projesi anlatıldı.

Dergide, "Dünya Engelliler Günü" temasıyla YEĞİTEK ve Anadolu Ajansı görsel arşivinden derlenen Türkiye'nin farklı illerindeki okullara ait siyah beyaz fotoğraf kareleri de okuyucuların ilgisine sunuldu.

"İletişim" bölümünde, "Değişen Yönetim Anlayışı Ekseninde CİMER" ve "Yapay Zekanın Gölgesi: Deepfake ve Dijital Güvenliğimiz" konuları işlendi.

Aralık ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ise "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Paneli", "Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu", "Afet Haberciliği Eğitim Paneli", "Basın Kartı Komisyonu Çalışmaları"na yer verildi.

Dergi, "Ayın Dosyası", "Türkiye", "Diplomasi", "Dünya", "Kültür Sanat", "İletişim" ve "Yayın" başlıkları olmak üzere 7 bölümden oluşuyor.

