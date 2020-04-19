  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İletişim Başkanlığından ‘Şehitler Haftası’ paylaşımı

İletişim Başkanlığı, ‘Şehitler Haftası’ nedeniyle bir video klip yayımladı.

2020-04-19 22:38:20 -
İletişim Başkanlığından ‘Şehitler Haftası’ paylaşımı

İletişim Başkanlığı, ‘Şehitler Haftası’ nedeniyle bir video klip yayımladı.


İletişim Başkanlığı Şehitler Haftası nedeniyle bir video klip yayımladı. Klipte bir çok şehide yer verilirken, izleyenleri duygulandırdı. Başkanlıktan yapılan video paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


“Çanakkale’den Milli Mücadele’ye, 15 Temmuz’dan Bahar Kalkanı’na, Zeytin Dalı’na... İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız...”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı