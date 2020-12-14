İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi" yarın açılacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında, dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” anısına hazırlanan hat eserleri dijital sergisi yarın açılacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim araçları ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşlarımızın erişimine sunmaya devam ediyor.

Hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği yeni bir "360 Kültür Sanat" projesi daha hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 7,5 metre çapındaki devasa levhalardan Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu kitabesine, Kahire Kavalalı Türbesi'ndeki İnsan Suresi'nden Washington Anıtı'ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar birçok mekanda izi bulunan ve eserleriyle hat sanatına özgün bir yorum getiren "Kazasker Mustafa İzzet Efendi" anısına hazırlanan hat eserleri dijital sergisi, yarın Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde açılacak.

19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin eserleri ve hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile "360 Kültür Sanat Gösterimi" kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, 31 Aralık'a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyarete kapalı olacak. Sergiye girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak.

- Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Eserleri sınırları aşmış hat sanatının önemli temsilcilerinden olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1801 yılında Kastamonu Tosya'da doğdu.

Osmanlı sanat dünyasının saygıdeğer isimlerindendir. Mustafa İzzet Efendi, hayatı boyunca 11 mushaf, 30'dan fazla enam, 250'den fazla hilye ile yüzlerce levha, kıta ve murakka yazdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 1848'deki restorasyonu esnasında yazmış olduğu takım levhalar ve kubbedeki Nur Suresi istifi en önemli eserleri arasındadır. Washington Anıtı'nda bulunan kitabesi ile de sınırları aşmış bir hattattır.

Mustafa İzzet’in nesih harfleri, Osmanlı matbaacılığında 1928 harf inkılabına kadar kullanılmıştır. 15 Kasım 1876'da vefat eden Mustafa İzzet Efendi, Tophane'deki Kadirihane Tekkesi'nin haziresine defnedilmiştir.



