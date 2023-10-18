İletişim Başkanlığı, "Türkiye, İsrail’e yardım yaptı" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, Gazze'de hastaneye yönelik düzenlenen saldırının ardından sosyal medyada yer alan dezenformasyon içerikli iddialara karşı paylaşım yapılarak, açıklık getirildi.

Sosyal medyada 'Gazze'nin resmi hesabı hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor' iddiasının doğru olmadığı, iddiaya dayanak olarak gösterilen 'Gaza Report' hesabının Gazze'nin veya herhangi bir Filistin kurumunun resmi hesabı olmadığı, manipülasyon amaçlı kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

İsrail yanlısı propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerde yer alan 'Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi' iddiasının da doğru olmadığı, iddiaya konu görüntülerin, 2022 yılından beri sosyal medyada dolaşımda olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin, hastanenin bombalanmasının ardından, 'İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze'de hastane vurduğu yönünde bir paylaşım yaptığı belirtilerek, "Kısa süre sonra paylaşımı silen Naftali'nin, hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini iddia eden paylaşımlar yaparak dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı tespit edilmiştir" denildi. Kendini Al Jazeera'da çalışan bir gazeteci olarak tanıtıp, 'Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi' iddiasında bulunan hesabın da sahte hesap olduğu, 'Farida Khan' ismiyle açılan hesabın Al Jazeera ile bir ilişkisi olmadığı, manipülasyon amacıyla kullanıldığının tespit edildiği ifade edildi.



İsrail'in resmi devlet hesabının 'X' platformunda Türkiye saati ile 22.42'de video paylaşarak, hastanenin bombalanmasından Hamas'ı sorumlu tuttuğuna dikkat çekilerek, "Hastanenin vurulma saati yerel saatle 19.27 olmasına rağmen hesaptan paylaşılan videonun yerel saatle 19.59'da kayda geçtiği görülmüş ve önemli bir dezenformasyona imza atılmıştır. Videonun yanlış dakikalara ait olduğunu fark eden İsrail hesabı, Türkiye saati ile 23.04'te videoyu paylaşımdan kaldırmıştır” ifadeleri kullanıldı.

'Türkiye, İsrail’e sebze meyve göndererek yardım ediyor' iddiasının da manipülasyon içerdiğine dikkat çekilerek, "Bahse konu haberlerde yer aldığı gibi Türkiye’nin ülke olarak İsrail’e herhangi bir yardımı söz konusu değildir. Uluslararası ticaret yapan bağımsız işletmelerin karşılıklı anlaşmaları gereği birbirleriyle deniz yoluyla yaptıkları ticaretin 'Türkiye, İsrail’e yardım yaptı' şeklinde paylaşılması manipülasyondur" denildi.