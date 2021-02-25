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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan'da yaşanan darbe girişimi hakkında "Türkiye, her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 20:16:00 -
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

"Kesin olarak kınıyoruz"

Fahrettin Altun mesajında, "Ermenistan'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

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