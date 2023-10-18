İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çok önemli çağrı

Terörist İsrail'in hastaneyi hedef alan kanlı saldırısı sonrası dünya adeta ayağa kalktı. Teröristlerin katliamına sessiz kalmayan vicdan sahipleri soluğu İsrail elçiliklerinin önünde aldı.

Türkiye'de de vatandaşlar İsrail terörünün kalleş saldırı sonrası sokaklara döküldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun çok önemli bir uyarıda bulundu. Altun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği son katliamın oluşturduğu haklı öfke bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de karşılık buldu. Vatandaşlarımızın İsrail'e yönelik tepkilerini gösterirken demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde hareket etmeleri ve güvenlik güçlerimizin kamu düzenini korumaya yönelik gayretlerinde kendilerine yardımcı olmaları son derece önemlidir. Bugün bizlere düşen, mazlum Filistin halkının sesi olmak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Sesimizi yükseltirken sağduyumuzu korumalı, metanetimizi muhafaza etmeliyiz. Tepkilerimizin demokratik sınırlarda kalması elzemdir. Hakikatin, mazlumların, aklın ve barışın sesi olduğumuzu tüm dünyaya birlikte göstereceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçirmeye yönelik daveti milletimizin ortak vicdanının sesidir. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz"