İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Memleket düşmanlarının önünde set olmaya devam edeceğiz
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Millet ve memleket düşmanlarının önünde set olmaya, karanlık odakları hizaya dizip aziz milletimizi müdafaa etmeye devam edeceğiz." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaşarak, "Bu toprakları bize vatan kılan kahraman ecdadımızın verdiği mücadeleyi bugün de bu milletin öz evlatları olarak aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Millet ve memleket düşmanlarının önünde set olmaya, karanlık odakları hizaya dizip aziz milletimizi müdafaa etmeye devam edeceğiz." notunu düştü.