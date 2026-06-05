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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan Dünya Çevre Günü mesajı! "Sıfır Atık" vurgusu yaptı
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Dünya Çevre Günü mesajı! "Sıfır Atık" vurgusu yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İletişim Başkanı Duran'dan Dünya Çevre Günü mesajı! "Sıfır Atık" vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutladığı mesajında "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması konusunda ülkemizde güçlü bir farkındalık oluşturmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutladı.

Duran, sosyal medya hesabından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Çevreyi korumak, yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Bugün attığımız her adım; yarın çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın nasıl şekilleneceğini belirlemektedir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması konusunda ülkemizde güçlü bir farkındalık oluşturmuş, kısa sürede uluslararası ölçekte takdir gören örnek bir çevre seferberliğine dönüşmüştür. Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasın, korunan bir çevre ve sürdürülebilir bir dünya olduğuna inanıyoruz. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için doğayla uyumlu bir yaşam anlayışını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun."

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