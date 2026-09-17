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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan anlamlı paylaşım: Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle yâd ediyorum
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İletişim Başkanı Duran'dan anlamlı paylaşım: Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle yâd ediyorum

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İletişim Başkanı Duran'dan anlamlı paylaşım: Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle yâd ediyorum

27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde anan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, millet iradesine vurulan darbenin unutulmadığını belirterek demokratik kazanımları koruma kararlılığını vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı, sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Başbakan Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" dedi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Menderes’in, Zorlu’nun ve Polatkan’ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir" dedi.

Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı, sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Başbakan Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.

27 Mayıs’ın ardından yaşanan bu acı süreç, demokrasi tarihimizde derin yaralar bırakmıştır. Menderes’in, Zorlu’nun ve Polatkan’ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin iradesini savunmayı ve demokratik kazanımlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

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