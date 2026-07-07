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Gündem İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Suriye mesajı
Gündem

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Suriye mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Suriye mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Suriye'deki bombalı saldırılara ilişkin açıklamasında "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 

"Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir. Şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olamaz. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğine yönelik çabaları desteklemeye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

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