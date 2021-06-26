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Gündem İletişim Başkanı Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' açıklaması
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' haberlerinin yalanlanmasına rağmen bu yalanı sürdürenlere tepki verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 22:16:00 -
İletişim Başkanı Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' açıklaması

Altun, sosyal medya hesabından, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberin yayınlanmasının ardından ilgili yayın kuruluşunun bu haber sebebiyle özür dileyerek yaptığı düzeltmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz."

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