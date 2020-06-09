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Gündem

İletişim Başkanı Altun: Terörün kökünü kazıyacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü Van'ın Çatak ilçesinde sivilleri hedef alarak kalleş yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörün kökünü kazıyacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 04:31:00 -
İletişim Başkanı Altun: Terörün kökünü kazıyacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Çatak ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan servise PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. 

Altun, "PKK terör örgütü Van'ın Çatak ilçesinde sivilleri hedef alarak kalleş yüzünü bir kez daha göstermiştir. Yol yapımında çalışan iki işçi kardeşimiz hain saldırıda şehit olmuştur. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün kökünü kazıyacağız." ifadelerini kullandı.

 

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