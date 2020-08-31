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Aktüel İletişim Başkanı Altun: "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum"
Aktüel

İletişim Başkanı Altun: "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:29:21 -
İletişim Başkanı Altun: "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum"

ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını, memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Papa Francis'in Doğu Akdeniz'deki gerginliği endişeyle takip ettiği, bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptığı mesajına yer verdi.

Francis'in, Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine, uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."

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