İletişim Başkanı Altun Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki gösterdi
İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesine İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."